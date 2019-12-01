Песков заявил, что формат встречи Путина и Зеленского не так важен, как само их общение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что пока не определен формат общения двух лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, его обозначат ближе к саммиту в Париже.

Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», которая идет на телеканале «Россия-1», заявил, что формат переговоров глав России и Украины будет определен ближе к самой встрече.

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренности уже ближе к самой встрече», — сказал Песков.

Саммит в «нормандском формате» с участием четырех стран — России, Украины, Франции и Германии — пройдет 9 декабря в Париже.