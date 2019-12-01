Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Выплаты за ущерб во время авиаперелета станут выше с 28 декабря

Выплаты за ущерб во время авиаперелета станут выше с 28 декабря

 Врач рассказал, какие наушники меньше вредят слуху

Врач рассказал, какие наушники меньше вредят слуху
Песков заявил, что формат встречи Путина и Зеленского не так важен, как само их общение

Песков заявил, что формат встречи Путина и Зеленского не так важен, как само их общение

 Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым
Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе

Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе

 Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны
Выплаты за ущерб во время авиаперелета станут выше с 28 декабря

Выплаты за ущерб во время авиаперелета станут выше с 28 декабря

 Врач рассказал, какие наушники меньше вредят слуху

Врач рассказал, какие наушники меньше вредят слуху
Песков заявил, что формат встречи Путина и Зеленского не так важен, как само их общение

Песков заявил, что формат встречи Путина и Зеленского не так важен, как само их общение

 Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым
Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе

Более 20 человек погибли из-за аварии в Тунисе

 Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны
16:03   1 Декабря 2019
Россия

Лавров уверен, что возможная встреча Путина и Зеленского в Париже принесет пользу

Лавров уверен, что возможная встреча Путина и Зеленского в Париже принесет пользу

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отдельную встречу президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, которая может состояться на саммите «нормандской четверки». Он выступил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 1 декабря.

Дипломат указал, что российская сторона хочет узнать, как украинский глава сам оценивает движение к выполнению минских договоренностей, особенно после противоречивых заявлений его офиса. К тому же, выбор повестки возможных переговоров во многом будет зависеть от Киева. 

«Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их [отношениях с Россией] возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — добавил министр, напомнив, что не наша страна была инициатором их разрыва.

Встреча лидеров, как отметил Лавров, не будет формальной, ведь она может пройти на полях другого мероприятия. Однако в любом случае она будет полезной, если состоится. 

Лавров уверен, что возможная встреча Путина и Зеленского в Париже принесет пользу

Напомним, что помощник Путина Юрий Ушаков, также как и его пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключали, что главы стран проведут отдельную встречу в Париже, где 9 декабря состоится саммит глав «нормандской четверки».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #украина #лавров #нормандская четверка #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...