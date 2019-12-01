Лавров уверен, что возможная встреча Путина и Зеленского в Париже принесет пользу

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отдельную встречу президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, которая может состояться на саммите «нормандской четверки». Он выступил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 1 декабря.

Дипломат указал, что российская сторона хочет узнать, как украинский глава сам оценивает движение к выполнению минских договоренностей, особенно после противоречивых заявлений его офиса. К тому же, выбор повестки возможных переговоров во многом будет зависеть от Киева.

«Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их [отношениях с Россией] возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — добавил министр, напомнив, что не наша страна была инициатором их разрыва.

Встреча лидеров, как отметил Лавров, не будет формальной, ведь она может пройти на полях другого мероприятия. Однако в любом случае она будет полезной, если состоится.

Напомним, что помощник Путина Юрий Ушаков, также как и его пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключали, что главы стран проведут отдельную встречу в Париже, где 9 декабря состоится саммит глав «нормандской четверки».