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Песков заявил, что формат встречи Путина и Зеленского не так важен, как само их общение

Песков заявил, что формат встречи Путина и Зеленского не так важен, как само их общение

 Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

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15:40   1 Декабря 2019
Россия

Дорожники очистили от снега главный проспект Петербурга

Дорожники очистили от снега главный проспект Петербурга

Сильный снегопад обрушился на Санкт-Петербург в первый день зимы. Сотрудники дорожных служб очистили от его последствий Невский проспект, сообщил корреспондент «Невских новостей», наблюдавший за их работой.

Дорожники очистили от снега главный проспект Петербурга

Дорожники очистили от снега главный проспект Петербурга

Дорожники очистили от снега главный проспект Петербурга

Помимо спецтехники на улицы вышли дворники. Ожидается, что снег будет идти в Северной столице до конца дня и даже в ночное время.

Дорожники очистили от снега главный проспект Петербурга

Дорожники очистили от снега главный проспект Петербурга

Первый выпавший снег оказался мокрым, однако эт не мешает службам избавляться от него. Как отметили «Невские новости», любой желающий может посмотреть на работу по уборке онлайн на интерактивной карте. Там же можно ознакомиться с происходящим на Обводном канале:

Дорожники очистили от снега главный проспект Петербурга

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Автор: Анна Манц
#петербург #погода #снег

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