Дорожники очистили от снега главный проспект Петербурга

Сильный снегопад обрушился на Санкт-Петербург в первый день зимы. Сотрудники дорожных служб очистили от его последствий Невский проспект, сообщил корреспондент «Невских новостей», наблюдавший за их работой.

Помимо спецтехники на улицы вышли дворники. Ожидается, что снег будет идти в Северной столице до конца дня и даже в ночное время.

Первый выпавший снег оказался мокрым, однако эт не мешает службам избавляться от него. Как отметили «Невские новости», любой желающий может посмотреть на работу по уборке онлайн на интерактивной карте. Там же можно ознакомиться с происходящим на Обводном канале: