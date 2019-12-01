Центр по подготовке юнармейцев открылся в Подольске

Центр по подготовке юнармейцев «Дом Юнармии» открылся в Подольске Московской области. Он стал вторым в Подмосковье и тридцать первым во всей России.

В новом центре более пяти тысяч юнармейцев из Московской области смогут заниматься спортивным ориентированием, узнавать о работе поисковиков, быть волонтерами.

«Дом Юнармии поможет юным патриотам структурировать знания по основным направлениям деятельности Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области – основам поисково-спасательной работы, спортивному ориентированию, лидерству и добровольчеству», – рассказала министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

В новом центре есть три лазерных тира, двухходовая полоса препятствий и 50 единиц массогабаритных макетов оружия. Все это юные патриоты смогут использовать во время занятий с наставниками.

Начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Александр Легков отметил, что место для открытия второго подмосковного центра юнармейцев выбрано неслучайно. Центр создан на базе Быковской средней общеобразовательной школы Подольска, которая активно участвует в военно-патриотических играх. Легков отметил, что огромный вклад в развитие нового центра внес директор школы и руководитель Подольского отделения «Юнармия» Евгений Лукошников.

«Развитие центров по подготовке юнармейцев – одна из приоритетных задач, которая стоит перед каждым региональным отделением юнармейского движения», – считает Легков.

Местное отделение общественного движения «Юнармия» города Подольск объединяет более 1300 юнармейцев. На церемонии открытия нового центра наградили наиболее активных юнармейцев. Грамоту Центра военно-патриотической работы Вооруженных сил РФ получил начальника штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Подольска Евгений Лукошников.

Всероссийское военно патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано по распоряжению Министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы у подрастающего поколения развивался интерес к географии и истории России и ее народов, чтобы дети знали героев Отечества, выдающихся ученых и полководцев.

«Мы хотим, чтобы вы могли гордиться подвигами отцов и дедов, чтобы вы могли быть готовы к свершению больших, серьезных шагов в своей жизни, каковыми являются служение родине. Не обязательно это будет армия, и не обязательно мы предполагаем подготовить вас к военной службе», — говорил Шойгу на первом Всероссийском слете юнармейцев.

Шойгу подчеркнул, что цель движения в том, чтобы юнармейцы верили в свое Отечество, гордились подвигами отцов и дедов и знали, к чему нужно стремиться.