Основатель признанного иноагентом «Мемориала» и исполнительный директор еще одного закрытого НКО-иноагента «За права человека» Лев Пономарев открыл очередную организацию на базе ликвидированной.

Новую организацию Пономарев решил открыть без регистрации юридического лица, таким образом он намерен избежать необходимости в отчетах об иностранном финансировании. На съезде ликвидированного движения «За права человека» он объявил, что на базе страной НКО открывает новую без юрлица. Название останется прежним, изменятся только несколько пунктов устава, из-за который движение и было ликвидировано по решению Верховного суда России.

Еще недавно Пономарев открыто заявлял о том, что планирует обойти закон об иностранных агентах. Такое заявление он делал на пресс-конференции в «Интерфаксе».

«Существуют разные способы жить после юридической смерти. Пока мы не знаем, какой вариант выберем», — сказал он.

НКО без юридического лица не может быть признана иностранным агентом, поэтому в таком случае правозащитник не будет обязан отчитываться о получении иностранного финансирования и не нести ответственность за реализацию интересов других государств. Пономарев пользуется моментом, ведь пока пока не подписан закон, который позволит признавать иноагентом и физическое лицо.

Иностранное спонсорство Пономарев признал уже давно, еще в 2012 году. Среди организаций, перечислявших ему средства, к примеру, «Национальный фонд поддержки демократии» (NED, он получает деньги напрямую из Конгресса США) и «Европейский фонд в защиту демократии» (EED, организация неоднократно финансировавшая цветные революции по всему миру). На деньги этих спонсоров НКО Пономарева и защищает террористов с педофилами.

Так, «Мемориал» Пономарева признавал политзаключенными нескольких человек, осужденных за участие в террористическом «Хизб ут-Тахрире». НКО защищала Александра Шестуна, осужденного за превышение полномочий. Глава «Мемориала» в Карелии Юрий Дмитриев фигурирует в деле о развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а один из приятелей Дмитриева — Сергей Колтырин — уже получил приговор по делу о педофилии.