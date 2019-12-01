Соглашение, подписанное Турцией с так называемым ПНС Ливии (члены которого связаны с террористическими группировками), может привести к вооруженному конфликту в регионе, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Дипломатический скандал после сделки уже разгорается: Греция грозит выслать из страны представителя Триполи.

В беседе с «Федеральным агентством новостей» он отметил, что столь резкая активизация турецкой стороны связана с необходимостью завести в средиземноморском регионе союзника. В то же время, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии хочет расширить свою сферу влияния. Тут то они и встретились, а Анкара стала чуть ли не единственной, кто согласился иметь дело с боевиками.

«Фактически, Анкара, включившись в эту работу, усиливает напряженность в Ливии и вокруг нее. Потому что ПНС Ливии, с которым турки заключают сделки, хоть и признано ООН как официальный представитель ливийского государства, но, мягко говоря, не пользуется поддержкой населения Ливии», — заверил эксперт.

Он напомнил, что в африканском государстве происходит хаос, а «официальный представитель» Ливии, с точки зрения ООН, не делает для урегулирования абсолютно ничего. Как пояснил специалист, тесные связи с «Исламским государством»*, «Аль-Каидой»* и «Братьями-мусульманами»* (все они запрещены на территории России) помогают ПНС устраивать беспорядки и развивать их до запредельных масштабов.

«В этих условиях военная и экономическая помощь Турции одной из сторон ливийского конфликта, коей является ПНС, — это мощный дестабилизирующий и раздражающий фактор. Причем, он представляет угрозу не только для самой Ливии, но и для соседствующих с ней стран», — уверен политолог.

Шаповалов опасается, что существует угроза нового вооруженного конфликта. Причем, не в ливийском государстве, а за его пределами.

С 2011 года, когда западными силами был свергнут ливийский правитель Муаммар Каддафи, страна оказалась расколотой. Западную часть Ливии контролирует так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Его члены — выходцы из террористических группировок «Аль-Каида»* и «Братья-мусульмане»*. ПНС Ливии признали всего 12 стран-участников ООН.

Очистить страну от террористов призвана операция Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Она началась в 2014 году, а с апреля 2019 года идет этап по освобождению Триполи.

* «Исламское государства» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.