Крупный теракт против протестующих в Телль-Халафе могли организовать курдские боевики

В ходе теракта в городе Телль-Халаф, в провинции Хасака погибли среди погибших есть турецкие военнослужащие.

Количество жертв и обстоятельства взрыва неизвестны. По предварительным данным, теракт могли организовать курдские боевики, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

Тем временем российская военная полиция разместила штаб в провинции Хасака в городе Амуда, который располагается неподалеку от турецко-сирийской границы. Предположительно, из этого опорного пункта будет координироваться российско-турецкое патрулирования общих границ Сирии и Турции.