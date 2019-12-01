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14:41   1 Декабря 2019
Сирия

Крупный теракт против протестующих в Телль-Халафе могли организовать курдские боевики

Крупный теракт против протестующих в Телль-Халафе могли организовать курдские боевики

В ходе теракта в городе Телль-Халаф, в провинции Хасака погибли среди погибших есть турецкие военнослужащие.

Количество жертв и обстоятельства взрыва неизвестны. По предварительным данным, теракт могли организовать курдские боевики, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

Тем временем российская военная полиция разместила штаб в провинции Хасака в городе Амуда, который располагается неподалеку от турецко-сирийской границы. Предположительно, из этого опорного пункта будет координироваться российско-турецкое патрулирования общих границ Сирии и Турции.

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Автор: Лев Собакин
#россия #сирия #турция #саа #теракт #хасака

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