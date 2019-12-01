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 Медведев выразил соболезнование родным и близким погибших в Забайкалье

Медведев выразил соболезнование родным и близким погибших в Забайкалье

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14:14   1 Декабря 2019
Россия

Медведев выразил соболезнование родным и близким погибших в Забайкалье

Медведев выразил соболезнование родным и близким погибших в Забайкалье

Премьер-министр России выразил соболезнования и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП в Забайкалье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кабинета министров Олег Осипов.

По словам Осипова, Дмитрий Медведев выразил общее соболезнование родным и близким погибших и пострадавших.

Автобус Kia Grandbird ехал по маршруту «Чита-Сретенск», но в шестидесяти километрах от точки назначения неожиданно выехал с дороги и упал с моста в реку Куенгу. В салоне автобуса находились 43 человека, в том числе дети. На данный момент известно о 19 погибших, в том числе двоих детях. Спасательная операция МЧС завершилась, спецслужбы выясняют причины ДТП.

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Автор: Лев Собакин
#дтп #забайкалье

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