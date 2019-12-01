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 Медведев выразил соболезнование родным и близким погибших в Забайкалье

Медведев выразил соболезнование родным и близким погибших в Забайкалье

Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

 Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком

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14:10   1 Декабря 2019
Россия

Врачи борются за жизнь нерожденного ребенка пассажирки рухнувшего с моста автобуса

Врачи борются за жизнь нерожденного ребенка пассажирки рухнувшего с моста автобуса

Среди пострадавших пассажиров автобуса, упавшего с моста в реку в Забайкалье, оказалась беременная женщина.  Она госпитализирована с угрозой выкидыша, сообщил источник «ПС» в здравоохранении.

Сообщается, что срок беременности 30-летней пассажирки  - 26 недель. Она находится в хирургическом отделении ГУЗ «Нерчинская ЦРБ». 

Беременная женщина под угрозой выкидыша после аварии в Забайкалье

Трагедия в Забайкалье произошла днем 1 декабря, на 60-м километре трассы Моготуй - Серетенск - Олочи. Автобус вылетел с проезжей части и упал на лед реки Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. В салоне автобуса находились 43 пассажира, на данным момент подтверждена гибель 19 человек.

Предварительной причиной ДТП стало лопнувшее колесо автобуса. СК возбудил уголовное дело.

 

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Автор: Лев Собакин
#дтп #забайкалье

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