Врачи борются за жизнь нерожденного ребенка пассажирки рухнувшего с моста автобуса

Среди пострадавших пассажиров автобуса, упавшего с моста в реку в Забайкалье, оказалась беременная женщина. Она госпитализирована с угрозой выкидыша, сообщил источник «ПС» в здравоохранении.

Сообщается, что срок беременности 30-летней пассажирки - 26 недель. Она находится в хирургическом отделении ГУЗ «Нерчинская ЦРБ».

Трагедия в Забайкалье произошла днем 1 декабря, на 60-м километре трассы Моготуй - Серетенск - Олочи. Автобус вылетел с проезжей части и упал на лед реки Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. В салоне автобуса находились 43 пассажира, на данным момент подтверждена гибель 19 человек.

Предварительной причиной ДТП стало лопнувшее колесо автобуса. СК возбудил уголовное дело.