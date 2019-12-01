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14:13   1 Декабря 2019
Россия

Томский полицейский спас пожилую женщину из горящей машины

Томский полицейский спас пожилую женщину из горящей машины

Капитан полиции Томской области Андрей Семидотченко вытащил женщину из горящего автомобиля.

Полицейский заметил на улице горящий автомобиль, в котором находились два человека. Пассажиры были напуганы и даже не пытались выбраться. Семидотченко и случайный прохожий Василий Степанов бросились на помощь. Полицейский сумел открыть заднюю дверь и вытащить пожилую женщину из горящей машины, водитель в это время смог выбраться из авто самостоятельно.

Затем капитан полиции вызвал пожарных и скорую помощь.

Отвагу полицейского и прохожего отметили в МВД.

«Благодаря умелым, профессиональным и слаженным действиям сотрудника полиции и бдительного гражданина жизнь женщины была спасена», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #полиция #общество #спасение

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