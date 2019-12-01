Томский полицейский спас пожилую женщину из горящей машины
Капитан полиции Томской области Андрей Семидотченко вытащил женщину из горящего автомобиля.
Полицейский заметил на улице горящий автомобиль, в котором находились два человека. Пассажиры были напуганы и даже не пытались выбраться. Семидотченко и случайный прохожий Василий Степанов бросились на помощь. Полицейский сумел открыть заднюю дверь и вытащить пожилую женщину из горящей машины, водитель в это время смог выбраться из авто самостоятельно.
Затем капитан полиции вызвал пожарных и скорую помощь.
Отвагу полицейского и прохожего отметили в МВД.
«Благодаря умелым, профессиональным и слаженным действиям сотрудника полиции и бдительного гражданина жизнь женщины была спасена», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.