Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Чаще всего в Москве угоняют Toyota, Kia, Hyundai — прокуратура

Чаще всего в Москве угоняют Toyota, Kia, Hyundai — прокуратура

 Ройзман «перезаряжает» Навального в обойму Ходорковского

Ройзман «перезаряжает» Навального в обойму Ходорковского
Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

 Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком

Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком
Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

 Ученые выяснили, что чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым

Ученые выяснили, что чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым
Чаще всего в Москве угоняют Toyota, Kia, Hyundai — прокуратура

Чаще всего в Москве угоняют Toyota, Kia, Hyundai — прокуратура

 Ройзман «перезаряжает» Навального в обойму Ходорковского

Ройзман «перезаряжает» Навального в обойму Ходорковского
Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

 Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком

Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком
Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

 Ученые выяснили, что чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым

Ученые выяснили, что чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым
13:39   1 Декабря 2019
Весь мир

Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

Посольство России в Соединенных штатах призывало Вашингтон прекратить вмешиваться во внутреннюю политику страны, просьбу опубликовали на официальной странице ведомства в Twitter.

Немногим ранее официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что американская сторона беспокоится по поводу нового закона о деятельности СМИ-иноагентов, принятого в России. Так, она сообщила, что в Вашингтоне предполагают, что он может быть использовать, чтобы «подавить независимые голоса».

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России», — заявили в посольстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что после истории с уголовным преследованием Марии Бутиной «никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США» и использовать свободу слова.

Недавно Совет Федерации в четвертом чтении одобрил поправки к закону о СМИ. Теперь иностранными агентами могут быть признаны физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Также иноагентами могут признаваться лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#россия #сша #сми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...