Российское посольство потребовало США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

Посольство России в Соединенных штатах призывало Вашингтон прекратить вмешиваться во внутреннюю политику страны, просьбу опубликовали на официальной странице ведомства в Twitter.

Немногим ранее официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что американская сторона беспокоится по поводу нового закона о деятельности СМИ-иноагентов, принятого в России. Так, она сообщила, что в Вашингтоне предполагают, что он может быть использовать, чтобы «подавить независимые голоса».

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России», — заявили в посольстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что после истории с уголовным преследованием Марии Бутиной «никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США» и использовать свободу слова.

Недавно Совет Федерации в четвертом чтении одобрил поправки к закону о СМИ. Теперь иностранными агентами могут быть признаны физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Также иноагентами могут признаваться лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами.