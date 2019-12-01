Ройзман «перезаряжает» Навального в обойму Ходорковского

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский признал, что не работает с блогером Алексеем Навальным в одной «оппозиционной» команде, но выразил надежду на укрепление сотрудничества по дестабилизации ситуации в стране в скором будущем.

В эфире программы «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы» Ходорковский посетовал на то, что сторонникам и представителям либеральной оппозиции в России якобы не дают участвовать в парламентских выборах и принимать активное участие в общественной жизни страны.

Однако, по словам олигарха, это не означает, что пора прекратить «драться», а «те люди, которые на это идут, понимают, что они будут нести издержки». Под «издержками», очевидно, бизнесмен подразумевает последствия провокационных действий «оппозиционеров» на массовых акциях и митингах в виде последующих задержаний, судов и арестов.

Ходорковский также не постеснялся назвать себя будущим «бенефициаром переворота» в том случае, если проплаченные им политики и активисты каким-то чудесным образом смогут добиться «успехов». При этом олигарх подчеркнул, что главной задачей людей, приписывающих себя к «оппозиции», является не законное регистрирование политических партий, а обретение «личной популярности в обществе».

Ходорковский, Навальный – в этом «мы»

К таким «популярным» личностям, по всей видимости, Ходорковский относит и скандального блогера, главу признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

Отвечая на вопрос ведущего программы о том, находятся ли олигарх и блогер «в одной обойме» или же являются конкурентами, Ходорковский заявил, что сегодня они не работают в команде, но намекнул на их возможное объединение в скором времени. Такой «союз» будет довольно логичным и ожидаемым, учитывая, что и Ходорковский, и Навальный всячески пытаются своей деятельностью дестабилизировать ситуацию в России.

Ходорковский выразил надежду на то, что Навальный и его команда в обозримом будущем «несколько скорректируют» организованное ими «умное голосование», после чего олигарх готов рассмотреть варианты сотрудничества с главой ФБК. Стоит отметить, что ведущий обратил внимание на часто используемое бизнесменом слово «мы» в рамках транслируемого интервью, и попросил объяснить, кто именно, по мнению самого Ходорковского, входит в это понятие.

«Ходорковский, Навальный – в этом «мы». «Мы» — это много кто, на самом деле», - подчеркнул бизнесмен.

Весьма откровенное признание Ходорковского наводит на определенные размышления, особенно после недавней встречи Алексея Навального и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который, как известно, является «карманным политиком» беглого олигарха.

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Как ранее сообщалось, на прошлой неделе блогер и бывший екатеринбургский градоначальник провели встречу в Лужниках в формате утренней пробежки. Журналисты выяснили, что Навальный и Ройзман обсудили различные вопросы политического характера. В частности, разговор развивался в русле подготовки к предстоящим выборам в Государственную Думу в 2021 году.

По словам руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова, команде блогера на грядущих выборах потребуются новые яркие политики. Это указывает на то, что Навальный пытался «завербовать» Ройзмана. По всей вероятности, свой ответ бывший мэр Екатеринбурга даст при следующей совместной пробежке, которая должна состояться в ходе очередного визита Ройзмана в Москву.

Однако нельзя исключать, что «все было наоборот», и невинная, на первый взгляд, «спортивная встреча» екатеринбургского политика с главой ФБК могла оказаться своего рода «собеседованием» Навального для дальнейшей работы в команде Михаила Ходорковского. Очевидно, что олигарх может себе позволить не только «подмять» под себя скандального блогера, но и скупить весь его фонд, колоссально расширив таким образом поле для маневров своей машины по расшатыванию политической ситуации в России.

Предложение, от которого нельзя отказаться

На фоне череды неудач Алексея Навального на его «профессиональном поприще» служба у Михаила Ходорковского может стать для псевдооппозиционера и его соратников настоящим спасательным кругом. Да и вряд ли глава ФБК рискнет отказаться от дополнительных «пожертвований» на продолжение работы по созданию видимости борьбы с «угнетающим» государственным «режимом».

Судя по всему, команда Навального сегодня теряет «хватку» в связи с отсутствием новых идей, ведь блогеру уже приходится вставать в один ряд с авторами «желтых» газетенок и рыться в «грязном белье» звезд шоу-бизнеса, лишь бы напомнить о существовании своей фигуры в информационном пространстве. Возможно, деньги Ходорковского помогут шайке лживого «антикоррупционера» хотя бы остаться на плаву и продолжать распространять провокационные фейковые поводы, имитируя подобие оппозиционной деятельности в стране.