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Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

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Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

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14:29   1 Декабря 2019
Россия

Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

Основной темой неофициального круглого стола депутата КПРФ Елены Шуваловой в Мосгордуме стала критика «московского дела» и «преследование» властями так называемой оппозиции, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Стоит отметить, что изначально собрание, инициированное парламентарием, должно было пройти в широком составе 29 ноября. Однако глава коммунистической фракции в московском парламенте Николай Зубрилин отменил его, а охрана не пустила участников. Объясняя причину такого решения, глава КПРФ Геннадий Зюганов сослался на регламент.

Хотя мероприятие и было сорвано, Шувалова устроила в своем кабинете его сокращенную копию. Так, она провела в здание ряд представителей оппозиции, в том числе сотрудников признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» — его основателя Алексея Навального, юриста Любовь Соболь и Ивана Жданова.

Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

Как сообщила журналист Леся Рябцева в Telegram-канале, организаторы неофициального круглого стола среди вопросов представили доверие к банкам и систему видеонаблюдения в Москве. Последнее, по их мнению, «превращает город в единое фискальное пространство».

Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

Стоит напомнить, что в столице внедряется концепция «Умного города». Система помогает использоваться ресурсы городских служб наиболее оптимальным способом, чтобы они приносили населению максимальное удобство. Сюда же входят и системы видеонаблюдения, о чем расскажем отдельно.

Согласно плану развития, в Москве будет установлено более 200 тысяч камер. Для сравнения — в Пекине таковых почти полмиллиона, а в Лондоне чуть больше 400 тысяч. В них также внедрена система распознавания лиц, которая помогает, например, ГИБДД или ФССП идентифицировать нарушителя или должника. Видеонаблюдение в российской столице используют во время массовых мероприятий, таких как концерты, шествия и прочее, чтобы обеспечить безопасность.

Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

Сейчас же ее планируют использовать и для мониторинга протестов, что не нравится «оппозиции». Неофициальный круглый стол Шуваловой, по сути, дал старт для общественной критики технологии. Навальный и Ко искажают понятие «права на собственность» и пугают неокрепшие умы заявлениями о «вмешательстве в частную жизнь», «тоталитаризме», «борьбе с инакомыслием».

Либеральная богема России пытается оперировать правами на анонимность и свободу слова, умалчивая о том, что эти понятия не могут быть связаны. Законодательство страны не имеет ограничений на видеофиксацию событий в публичных местах в интересах государства. И это не относится к праву на личную жизнь, тайну переписки и телефонных переговоров. Это же подтверждают юристы.

Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

Навальный, который любит организовывать незаконные акции, попросту боится систем видеонаблюдения. Технология позволит правоохранителям идентифицировать провокаторов и агрессоров, что сведет несогласованный митинг на «нет» и не позволит причинить вред людям или имуществу. Такое положение дел совершенно не играет на руку «оппозиции», находящейся в вечном поиске «сакральной жертвы режима».

К тому же, система поможет доказать, что лидер всей этой тусовки — Навальный — занимается дестабилизацией общества не ради его пресловутой «России будущего», а по заказу западных инвесторов. В таком случае, поддержка одиозного блогера испарится, а его самого привлекут за множество преступлений.

Развитием идей Навального и Ко занимается либеральная пресса, среди которых «Медуза», «Фонтанка», «Новая газета», The Bell и Deutsche Welle. Они не просто вторят их ложным утверждениям, но и подробно рассказывают, как бороться с системой распознавания лиц. Примечательно, что эти СМИ, по сути, переносят в российские реалии опыт Гонконга, где люди устраивают беспорядки, прячась под балаклавами, специальным макияжем, очками со светодиодами и прочими новшествами.

Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

Напомним, что в 2021 году состоятся очередные выборы в Мосгордуму. Форсинг этой темы при участии Навального и его сподвижников ничто иное как подготовка к новым массовым беспорядкам для дискредитации избирательной системы. Этим летом в Москву уже охватила волна незаконных митингов, из-за которых не только город, но и его бизнес, население понесли только убытки.

«Оппозиция» готовит последователей к ожесточенным стычкам с властью, с правоохранительными органами. Она надеется таким образом легализовать в сознании людей беспредел, поджоги, нападения и прочие сопровождающие деструктивного поведения.

Навальный борется с видеонаблюдением в Москве, готовя последователей к беспорядкам в 2021 году

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Автор: Анна Манц
#москва #навальный #беспорядки #видеонаблюдение

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