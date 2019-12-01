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13:38   1 Декабря 2019
Россия

Чаще всего в Москве угоняют Toyota, Kia, Hyundai — прокуратура

Чаще всего в Москве угоняют Toyota, Kia, Hyundai — прокуратура

Московская прокуратура опубликовала статистику по угонам машин за 2019  год: число хищений автомобилей сократилось на 13,5 процента.

С начала 2019 года преступники угнали 2295 автомобилей (для сравнения, с января по октябрь 2018 года - 2656 автомобилей). По подсчетам, в Москве крадут одну машину каждые четыре часа.

При этом, самыми популярными у преступников марками машин для угона по-прежнему являются Тoyota, Kia и  Hyundai.

« В январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины следующих марок: Тoyota (221 раз), Kia (156), Hyundai (140). На четвертом месте - ВАЗ (85), следом идут Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW и Renault (по 39)», – сообщается в опубликованных материалах.

В материалах прокуратуры указывается, что более 60 процентов угонов совершают гости столицы, при этом два из трех преступлений совершают люди под действием алкоголя.

Общий ущерб автовладельцам от угона автомобилей составил 2,7 миллиарда рублей, возместить пострадавшим удалось только 5 процентов от этой суммы или 133 миллиона рублей.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #автомобиль #общество

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