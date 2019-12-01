Вся последняя информация о крупном ДТП с автобусом в Забайкалье
Автобус с 43 пассажирами на борту 1 декабря рухнул в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. «Политика сегодня» рассказывает о последних данных трагедии.
- Число жертв выросло до 19, как сообщил наш источник в правоохранительных органах. По неподтвержденной информации, среди них два ребенка.
- Общее количество пострадавших составляет 21, они госпитализированы. Данные неокончательны.
- К этому времени установлены личности трех погибших: владелец и водитель автобуса 47-летний Сергей Кубасов, стаж вождения которого превышает 20 лет, а среди пассажиров — Ербо Даджигалов и Владимир Астафьев.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».
- Как указали в ГИБДД, причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо:
«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга».
- Автобус марки KIA Grandbird выполнял рейс Чита — Сретенка. Авария произошла на 60-м километре дороги «Могойтуй — Сретинск — Олочи»