Вся последняя информация о крупном ДТП с автобусом в Забайкалье

Автобус с 43 пассажирами на борту 1 декабря рухнул в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. «Политика сегодня» рассказывает о последних данных трагедии.

Число жертв выросло до 19, как сообщил наш источник в правоохранительных органах. По неподтвержденной информации, среди них два ребенка.

Общее количество пострадавших составляет 21, они госпитализированы. Данные неокончательны.

К этому времени установлены личности трех погибших: владелец и водитель автобуса 47-летний Сергей Кубасов, стаж вождения которого превышает 20 лет, а среди пассажиров — Ербо Даджигалов и Владимир Астафьев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Как указали в ГИБДД, причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо:

«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга».