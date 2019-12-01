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12:56   1 Декабря 2019
Россия

Вся последняя информация о крупном ДТП с автобусом в Забайкалье

Вся последняя информация о крупном ДТП с автобусом в Забайкалье

Автобус с 43 пассажирами на борту 1 декабря рухнул в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. «Политика сегодня» рассказывает о последних данных трагедии.

  • Число жертв выросло до 19, как сообщил наш источник в правоохранительных органах. По неподтвержденной информации, среди них два ребенка.
  • Общее количество пострадавших составляет 21, они госпитализированы. Данные неокончательны.

Вся последняя информация о крупном ДТП с автобусом в Забайкалье

  • К этому времени установлены личности трех погибших: владелец и водитель автобуса 47-летний Сергей Кубасов, стаж вождения которого превышает 20 лет, а среди пассажиров — Ербо Даджигалов и Владимир Астафьев.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье  «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Вся последняя информация о крупном ДТП с автобусом в Забайкалье

  • Как указали в ГИБДД, причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо:

«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга».

  •  Автобус марки KIA Grandbird выполнял рейс Чита — Сретенка. Авария произошла на 60-м километре дороги «Могойтуй  — Сретинск  — Олочи»

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Автор: Анна Манц
#авария #дтп #забайкалье

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