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 Ученые выяснили, что чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым

Ученые выяснили, что чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым
13:07   1 Декабря 2019
Весь мир

Ученые выяснили, что чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым

Ученые выяснили, что чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым

Содержащиеся в напитке вещества помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, которые возникают в процессе старения мозга человека.

Зарубежные исследователи из Бразилии, США, Франции и Германии выяснили, что за старение мозга отвечает определенный рецептор. При аномальной активности этого рецептора, у подопытных мышей возникали проблемы с памятью. Однако в ходе исследований выяснилось, что кофеин блокирует этот рецептор и возвращает мозг подопытных в нормальное состояние и таким образом может предотвращать старение мозга.

Кроме того, одна чашка кофе в день снизит риск фиброза, цирроза и рака печени, а несколько кружек напитка снизят риск смерти по всем причинам, считают исследователи.

При этом эксперты советуют пить кофе с небольшим количеством сахара и без сливок.

По статистике, 30 процентов россиян выпивают до трех чашек кофе в день или меньше, остальные 60 процентов пьют кофе меньше и реже.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #здоровье #общество #кофе

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