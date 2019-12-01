Ученые выяснили, что чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым

Содержащиеся в напитке вещества помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, которые возникают в процессе старения мозга человека.

Зарубежные исследователи из Бразилии, США, Франции и Германии выяснили, что за старение мозга отвечает определенный рецептор. При аномальной активности этого рецептора, у подопытных мышей возникали проблемы с памятью. Однако в ходе исследований выяснилось, что кофеин блокирует этот рецептор и возвращает мозг подопытных в нормальное состояние и таким образом может предотвращать старение мозга.

Кроме того, одна чашка кофе в день снизит риск фиброза, цирроза и рака печени, а несколько кружек напитка снизят риск смерти по всем причинам, считают исследователи.

При этом эксперты советуют пить кофе с небольшим количеством сахара и без сливок.

По статистике, 30 процентов россиян выпивают до трех чашек кофе в день или меньше, остальные 60 процентов пьют кофе меньше и реже.