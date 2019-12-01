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13:06   1 Декабря 2019
Сирия

Правительственные войска Сирии вернули контроль над Иджазом

Правительственные войска Сирии вернули контроль над Иджазом

Сирийская арабская армия (САА) провела контратаку, в ходе которой ей удалось вернуть контроль над населенным пунктом Иджаз в провинции Идлиб, сообщает телеканал «Вестник Дамаска».

Военная операция по освобождению САА захваченного террористами Иджаза началась вчера вечером и населенный пункт буквально переходил «из рук в руки» всю ночь. В результате к утру правительственным войскам удалось вернуть контроль над Иджазом.

На юге провинции Идлиб продолжаются столкновения, идут ожесточенные бои между правительственными войсками и террористами, связанными с коалицией «Хайят Тахир аш-Шам». Вечера боевики провели атаку и смогли захватить часть населенных пунктов. Сирийские войска провели контратаку, однако, по данным нескольких источников, безуспешную.

Российская авиация оказывает помощь с воздуха правительственным войскам. Так, ВКС России нанесли несколько ударов по позициям боевиков в районе города Кафр-Набаль, сообщил телеканал Halan Today.

Территория части «Большого Идлиба» относится к демилитаризованным территориям, которые обозначили в меморандуме 17 ноября 2019 года. Несмотря на это, боевики нарушают режим прекращения огня, тем самым вынуждая САА прибегать к ответным ударам.

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Автор: Лев Собакин
#сирия #идлиб #саа

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