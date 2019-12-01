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12:34   1 Декабря 2019
Весь мир

МИД Сирии обвинил США во вмешательстве в работу Конституционного комитета

МИД Сирии обвинил США во вмешательстве в работу Конституционного комитета

Вашингтон вмешивается в дела других государств, а также в деятельность Конституционного комитета, заявили в сирийском министерстве иностранных дел. Об этом сообщило агентство SANA 1 декабря.

«Заявление Государственного департамента США о заседаниях Конституционного комитета, состоявшихся в Женеве, однозначно подтверждают попытки Вашингтона вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня Конституционному комитету», — указано в заявлении внешнеполитического ведомства САР.

Напомним: делегация правительства Сирии, прибыв на второй раунд консультаций Конституционного комитета, запросила предварительные условия. Госдеп возмутили такие требования, так как они, по его мнению, «явно нарушают процессуальные нормы Конституционного комитета и являются вопиющей попыткой задержать важные усилия, которые поддерживаются как «малой» группой, так и астанинской группой».

Стоит отметить, что последняя встреча комитета завершилась практически ничем. Дело в том, что правительственные силы и оппозиция так и не смогли согласовать повестку, а без нее переговоры не привели к какому-либо прогрессу.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #вмешательство #конституционный комитет

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