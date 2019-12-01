Среди погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье — двое детей

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье выросло до 19 человек, среди них, по предварительной информации — двое детей, сообщил источник «Политики Сегодня» в правоохранительных органах.

Автобус все еще лежит на льду реки. Спасатели готовятся срезать крышу.

Смертельное ДТП произошло в Сретенском районе Забайкальского края. Частный автобус марки KIA Grandbird ехал из Читы в Сретинск. В салоне находились 43 пассажира. По данным ГИБДД у машины лопнуло переднее колесо, в результате автобус пробил ограждение и упал с моста на лед реки Куэнга. Водитель, он же - владелец автобуса - погиб на месте.