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12:11   1 Декабря 2019
Россия

ДТП в Забайкалье с 15 жертвами случилось из-за лопнувшего колеса у автобуса

ДТП в Забайкалье с 15 жертвами случилось из-за лопнувшего колеса у автобуса

ГИБДД назвала причину аварии в Забайкальском крае, где автобус с моста упал на лед реки Куэнга. Сообщение распространили 1 декабря.

«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — указано в публикации.

Напомним, что трагедия произошла в Сретенском районе Забайкальского края. Частный автобус марки KIA Grandbird с 43 пассажирами на борту выполнял рейс Чита — Сретинск. Авария произошла на 60-м километре дороги «Могойтуй — Сретинск — Олочи».

ДТП в Забайкалье с 15 жертвами случилось из-за лопнувшего колеса у автобуса

За рулем был водитель со стажем более 20 лет, он погиб. Как указывал источник «Политики сегодня» в правоохранительных органах, общее число пострадавших, по предварительным данным, составило 20 человек. Согласно последним данным, погибли 15 людей.

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Автор: Анна Манц
#дтп #автобус #гибдд #забайкалье

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