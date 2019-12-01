Следователи возбудили уголовное дело после падения автобуса с моста в Забайкалье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения туристического автобуса с моста в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 1 декабря.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек», — указано в сообщении.

Напомним, что трагедия случилась ранее в воскресенье. Автобус, выполнявший рейс Чита — Сретенск, с 43 пассажирами на борту упал на лед реки Куэнга в 60 километрах от пункта назначения. На месте работают экстренные службы и криминалисты.

Как сообщил источник «Политики сегодня» в правоохранительных органах, пострадали 20 человек. Также, по последним данным, погибли 15 пассажиров.