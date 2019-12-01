Актер Леонардо Ди Каприо опроверг обвинения в финансировании поджога лесов Амазонии

Американский актер Леонардо Ди Каприо ответил бразильскому президенту Жаиру Болсонару на обвинение в спонсировании поджога лесов Амазонии. Он разместил соответствующий пост в Instagram.

Продюсер подчеркнул, что он поддерживает бразильцев, которые спасают природное и культурное наследие своей страны. Ряд экосистем находятся под угрозой, поэтому Ди Каприо гордится тем, что помогает их сохранению.

«Но мы не спонсируем организации, ставшие мишенью, хотя они и заслуживают поддержки», — указано в публикации.

Напомним, что 25 ноября полиция штата Пара задержала сотрудников ряда неправительственных организаций (НПО) по подозрению в поджоге заповедного леса в районе Алтер-ду-Шау. Именно об этих компания идет речь в посте актера.

Согласно данным следствия, минимум три НПО после начала пожаров в Амазонии заключили контракты с Всемирным фондом дикой природы (WWF). Также, как утверждают правоохранители, они передали «зеленым» некие фото, которые были использованы в кампании по сбору денег на борьбу с лесными пожарами.

Ди Каприо стал одним из тех, кто пожертвовал средства. Во время трансляции на Facebook Болсонару заявил, что продюсер подобным образом «финансирует пожары в Амазонии».