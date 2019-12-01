Появились фото с места трагедии в Забайкалье, где пассажирский автобус рухнул с моста

Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье, в котором погибли по последним данным более десяти человек, могло стать лопнувшее колесо. Об этом сообщает УГИБДД.

Тем временем, в соцстеях опубликовали первые фото с места трагедии.

Автобус следовал по маршруту Чита – Сретенск. ДТП произошло в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. По предварительным данным, лопнуло правое колесо, водитель не справился с управлением и тяжелая машина упала с моста на лед реки.

По данным источников, число жертв трагедии увеличилось до 14 человек. В числе погибших - водитель автобуса.