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ДТП в Забайкалье с 15 жертвами случилось из-за лопнувшего колеса у автобуса

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11:27   1 Декабря 2019
Россия

Появились фото с места трагедии в Забайкалье, где пассажирский автобус рухнул с моста

Появились фото с места трагедии в Забайкалье, где пассажирский автобус рухнул с моста

Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье, в котором погибли по последним данным более десяти человек, могло стать лопнувшее колесо.  Об этом сообщает УГИБДД.

Тем временем,  в соцстеях  опубликовали первые фото с места трагедии.

Появились фото с места трагедии в Забайкалье, где пассажирский автобус рухнул с моста

Появились фото с места трагедии в Забайкалье, где пассажирский автобус рухнул с моста

Автобус следовал по маршруту Чита – Сретенск. ДТП произошло в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. По предварительным данным, лопнуло правое колесо, водитель не справился с управлением и тяжелая машина упала с моста на лед реки.

По данным источников, число жертв трагедии увеличилось до 14 человек. В числе погибших - водитель автобуса. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #дтп #автобус #чп #забайкалье

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