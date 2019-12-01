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 Следователи возбудили уголовное дело после падения автобуса с моста в Забайкалье

Следователи возбудили уголовное дело после падения автобуса с моста в Забайкалье
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11:12   1 Декабря 2019
Россия

ДТП в Забайкалье унесло жизни десяти человек

ДТП в Забайкалье унесло жизни десяти человек

Десять людей погибли в аварии в Сретенском районе Забайкальского края, сообщили в ГИБДД, подчеркнув, что это неокончательные данные.

Напомним, что ранее туристический автобус KIA Grandbird слетел с моста в и упал на лед реки Куэнга. Как сообщили «Политике сегодня» в правоохранительных органах, на данный момент рассматривается две версии случившегося: водитель не справился с управлением, транспортное средство было неисправным.

В местном министерстве здравоохранения указывали, что семь человек получили тяжелые ранения. На месте работают пять бригад скорой помощи. Также Telegram-канал Mash заявлял о четырех погибших, среди которых ребенок.

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Автор: Анна Манц
#дтп #автобус #погибщие #забайкалье

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