ДТП в Забайкалье унесло жизни десяти человек

Десять людей погибли в аварии в Сретенском районе Забайкальского края, сообщили в ГИБДД, подчеркнув, что это неокончательные данные.

Напомним, что ранее туристический автобус KIA Grandbird слетел с моста в и упал на лед реки Куэнга. Как сообщили «Политике сегодня» в правоохранительных органах, на данный момент рассматривается две версии случившегося: водитель не справился с управлением, транспортное средство было неисправным.

В местном министерстве здравоохранения указывали, что семь человек получили тяжелые ранения. На месте работают пять бригад скорой помощи. Также Telegram-канал Mash заявлял о четырех погибших, среди которых ребенок.