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12:28   1 Декабря 2019
Россия

Обладатель премии «Грэмми», дирижер Марис Янсонс скончался в Петербурге

Обладатель премии «Грэмми», дирижер Марис Янсонс скончался в Петербурге

Выдающийся дирижер Марис Янсонс ушел из жизни на 77-ом году жизни в Петербурге. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил друг семьи.

Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Янсоснс закончил Ленинградскую государственную консерваторию. Дирижер учился у Евгения Мравинского и Герберта фон Караяна, работал по всему миру.

Обладатель премий в  Германии и Норвегии, Янсонс стал заслуженным артистом РСФСР в 1979 году, народным артистом — в 1986.

В 2005 году Янсонс получил престижную премию «Грэмми» за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича. В 2013 году дирижера отметили почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». В 2018 году Янсоснс дирижировал на вечера памяти Даниила Гранина, с которым дружил.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

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