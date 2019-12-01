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11:08   1 Декабря 2019
Россия

Туристический автобус перевернулся в Забайкалье, есть погибшие

Туристический автобус перевернулся в Забайкалье, есть погибшие

Автобус KIA Grandbird слетел с трассы в Сретенском районе Забайкальского края и упал на лед реки Куэнга, сообщают экстренные службы 1 декабря.

Он выполнял маршрут Чита-Сретенск. На месте работают бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Согласно данным экстренных служб, в транспортном средстве ехали 43 человека, не считая водителя.

«Автобус принадлежит туристической компании. Перевернулся после съезда с дороги в 60 километрах от Читы», — сказал сотрудник экстренных служб.

По предварительной информации местного министерства здравоохранения, есть семь пострадавших, другие источники говорят о девяти. Также Telegram-канал Mash заявил о четырех погибших, среди которых ребенок.

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Автор: Анна Манц
#авария #дтп #автобус #забайкалье

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