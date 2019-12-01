Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
ДТП в Забайкалье с 15 жертвами случилось из-за лопнувшего колеса у автобуса

ДТП в Забайкалье с 15 жертвами случилось из-за лопнувшего колеса у автобуса

 Следователи возбудили уголовное дело после падения автобуса с моста в Забайкалье

Следователи возбудили уголовное дело после падения автобуса с моста в Забайкалье
Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

 Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком

Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком
МИД Греции негативно отреагировал на резкое заявление Эрдогана

МИД Греции негативно отреагировал на резкое заявление Эрдогана

 Актер Леонардо Ди Каприо опроверг обвинения в финансировании поджога лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо опроверг обвинения в финансировании поджога лесов Амазонии
ДТП в Забайкалье с 15 жертвами случилось из-за лопнувшего колеса у автобуса

ДТП в Забайкалье с 15 жертвами случилось из-за лопнувшего колеса у автобуса

 Следователи возбудили уголовное дело после падения автобуса с моста в Забайкалье

Следователи возбудили уголовное дело после падения автобуса с моста в Забайкалье
Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

 Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком

Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком
МИД Греции негативно отреагировал на резкое заявление Эрдогана

МИД Греции негативно отреагировал на резкое заявление Эрдогана

 Актер Леонардо Ди Каприо опроверг обвинения в финансировании поджога лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо опроверг обвинения в финансировании поджога лесов Амазонии
11:54   1 Декабря 2019
Весь мир

МИД Греции негативно отреагировал на резкое заявление Эрдогана

МИД Греции негативно отреагировал на резкое заявление Эрдогана

Турция ставит под угрозу региональную стабильность и презирает принципы добрососедства, нарушая международное право. Об этом заявили в МИД Греции в ответ на  заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что Анкара будет продолжать разведку и бурение в Кипрской зоне.

«Мы надеемся, что руководство Турции понимает, что уважение к международной законности должно быть не на усмотрение страны, а обязательным», – заявили в МИД Греции.

На церемонии открытия Трансанатолийского газопровода Эрдоган заявил, что не планирует прекращать разведку и бурение в Кипрской зоне. Турецкий лидер убежден, что «никакие крики и вопли» не помешают Анкаре «действовать в рамках международных прав».

После таких слов члены греческой делегации покинули церемонию.

Замминистра энергетики и окружающей среды Греции, глава делегации Дмитрис Иконома отметил, что был готов к таким высказываниям Эрдогана. Как известно, территория Кипра разделена между Турцией и Грецией с 1974 года.

 

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#турция #эрдоган #кипр #греция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...