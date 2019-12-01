МИД Греции негативно отреагировал на резкое заявление Эрдогана

Турция ставит под угрозу региональную стабильность и презирает принципы добрососедства, нарушая международное право. Об этом заявили в МИД Греции в ответ на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что Анкара будет продолжать разведку и бурение в Кипрской зоне.

«Мы надеемся, что руководство Турции понимает, что уважение к международной законности должно быть не на усмотрение страны, а обязательным», – заявили в МИД Греции.

На церемонии открытия Трансанатолийского газопровода Эрдоган заявил, что не планирует прекращать разведку и бурение в Кипрской зоне. Турецкий лидер убежден, что «никакие крики и вопли» не помешают Анкаре «действовать в рамках международных прав».

После таких слов члены греческой делегации покинули церемонию.

Замминистра энергетики и окружающей среды Греции, глава делегации Дмитрис Иконома отметил, что был готов к таким высказываниям Эрдогана. Как известно, территория Кипра разделена между Турцией и Грецией с 1974 года.