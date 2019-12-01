Буксир Тихоокеанского флота РФ спас тонувших в Японском море рыбаков

Ночная операция спасения рыбаков, терпящих бедствие в заливе Петра Великого, завершилась успешно.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в два часа ночи по Хабаровскому времени оперативная служба Тихоокеанского флота получила оповещение от спасательно-координационного центра во Владивостоке том, что в Японском море терпит бедствие малое плавсредство с двумя рыбаками на борту.

Командование флота решило перенаправить в район сигнала морской спасательный буксир МБ-92. На готове был и самолет морской авиации флота.

Пластиковую рыбацкую лодку с навесным мотором обнаружили в 20 милях от острова Аскольд. Рыбаки смогли передать сигнал бедствия через маломощную радиостанцию. Рыбаков подняли на борт, их состояние не вызывает опасений.