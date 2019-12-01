Духи, фотокамеры, женская одежда с 1 декабря должны иметь обязательную маркировку

С 1 декабря в силу вступило требование правительства РФ об обязательной маркировке ряда товаров.

В перечень вошли: духи, туалетная вода, фотокамеры, фотовспышки, покрышки, одежда из натуральной и искусственной кожи, спецодежда, пальто, куртки, постельное и кухонное белье. Считается, что обязательная маркировка станет защитой от подделок, а также повысит налоговые и таможенные сборы. В

С 1 марта 2019 года маркировку ввели для табачных изделий, с 1 июля - для обуви. Летом 2020 года аналогичные меры введут для остальную электронику и бытовую технику. Предполагается, что с 2024 года заработает единая система маркировки товаров.