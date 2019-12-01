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 Духи, фотокамеры, женская одежда с 1 декабря должны иметь обязательную маркировку

Духи, фотокамеры, женская одежда с 1 декабря должны иметь обязательную маркировку
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10:07   1 Декабря 2019
Россия

Духи, фотокамеры, женская одежда с 1 декабря должны иметь обязательную маркировку

Духи, фотокамеры, женская одежда с 1 декабря должны иметь обязательную маркировку

С 1 декабря в силу вступило требование правительства РФ об обязательной маркировке ряда товаров.

В перечень вошли: духи, туалетная вода, фотокамеры, фотовспышки, покрышки, одежда из натуральной и искусственной кожи, спецодежда, пальто, куртки, постельное и кухонное белье. Считается, что обязательная маркировка станет защитой от подделок, а также повысит налоговые и таможенные сборы.  В

С 1 марта 2019 года маркировку ввели для табачных изделий, с 1 июля - для обуви. Летом 2020 года аналогичные меры введут для остальную электронику и бытовую технику. Предполагается, что с  2024 года заработает единая система маркировки товаров.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #маркировка

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