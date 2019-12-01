Экономисты прогнозируют дальнейшее снижение ипотечничных ставок в России

По мнению экспертов, средняя ставка по ипотеке в России может упасть ниже 9 процентов к концу года, сообщает РИА Новости.

Среднезавышенная ставка по ипотеке в октябре снизилась до рекордно низкого за последние два года значения - в 9,4 процента годовых, сообщили сотрудники ЦБ в пятницу.

«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка выдачи составит менее 9 процентов. В среднесрочной перспективе и по мере достижения таргетов по инфляции мы видим хорошие возможности плавного снижения ставок до 8 процентов", – считают сотрудники ВТБ-банка.

Сотрудники «Дом.РФ» предполагают, что ставка по ипотеке будет ниже 9 процентов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что в декабре ставка по ипотеке упадет до 8,8–9 процентов. «Ак Барс банк» и вовсе ожидает снижение ипотечной ставки до 8,5–8,7 процента годовых, как и Московский кредитный банк – до 8,5 процента, в то время как «Росбанк Дом» и Транскапиталбанк ожидают среднюю ставку по ипотеке в 9,3 процента годовых, а «Абсолют банк» – 9,2 процента.

В июне ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку, после чего снижал ее еще три раза до нынешних 6,5 процентов. При этом, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на предстоящем в декабре заседании ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки.

Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко ожидает, что в декабре ставка в ЦБ упадет до 6 процентов, однако предполагает, что изменения произойдут только в следующем году.

Ранее стало известно, что в России выплачивают ипотеку около 4,5 миллионов человек.