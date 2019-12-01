Первый президент Украины Кравчук советует Зеленскому на встрече с Путиным быть смелым

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук дал дал несколько советов нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому по поводу того, как вести себя на встрече с лидерами ФРГ, России и Франции на саммите в Париже.

В эфире канала «112» Кравчук заявил, что на переговорах Зеленскому нужно руководствоваться только национальными интересами Украины, быть смелым, волевым и мужественным.

«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью.Главное тут – мужество, воля и смелость заявить об этих [национальных ] интересах», — сказал Кравчук.

Саммит «нормандской четверки», куда входят Россия, Украина,Франция и Германия, состоится 9 декабря в Париже. Стороны обсудят урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.

Будапештский меморандум - международное соглашение, подписанное Украиной, РФ, США и Великобританией в 1994 году. По нему на Украине был ликвидировался ядерный арсенал взамен на гарантию безопасности от ядерных держав.