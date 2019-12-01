По данным Роспотребнадзора, более одного миллиона россиян заражены ВИЧ-инфекцией.

Глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский уточнил, что за последние полгода этот показатель вырос на 47 тысяч человек.

«Из выявленных в этом году случаев 57 процентов заразились при гетеросексуальных контактах, 2–3 процента – это мужчины, имевшие секс с мужчинами, и остальные 40–41 процент – это наркопотребители», – разъяснил академик «Интерфаксу».

Около 63 процентов зараженных – мужчины, 37 процентов – женщины. В наиболее высокой группе риска находятся люди в возрасте 30-40 лет.

Встречаются и случаи заражения в больницах, по каждому делу ведется следование. По словам Покровского, за последние три года зафиксировано 62 подобных случая.

Данные о количестве ВИЧ-инфицированных в России у разных ведомств различаются. По данным Минздрава, в России насчитывается около 900 тысяч инфицированных. Это связано с тем, что разные ведомства по-разному ведут подсчет. Минздрав считает только тех, кто пришел к врачу и зарегистрировался в их системе, в то время как Роспотребнадзор ведет учет именно новых выявленных случаев.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита. Академик подчеркнул, что даже отрицательный результат теста не гарантирует, что человек здоров и обратил внимание, что ВИЧ-инфекция может не проявляться в течение долгих лет.