Ребенок погиб при пожаре в частном доме в ЯНАО

Пожар в частном доме в Ямало-Ненецком автономном округе унес жизнь семилетней девочки, еще трое человек пострадали, передает управление МЧС по региону.

Пожар разгорелся примерно в полночь по московскому времени в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном в районе СМП-744 города Ноябрьска. Когда приехали спасатели, здание было полностью охвачено огнем, площадь пожара составила порядка 145 квадратных метров.

«Спустя сорок минут открытое горение было ликвидировано, полностью пожар потушили более чем через два часа. В ходе тушения было обнаружено тело ребенка без признаков жизни, девочка, семь лет… В результате пожара пострадало еще три человека», — рассказали в МЧС.

Сейчас специалисты определяют, кто виновен в случившемся.