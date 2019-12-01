Турецкие солдаты погибли в результате нового теракта радикальных курдов в провинции Хасака

Радикальные курды устроили новый теракт в городе Тель-Халаф в сирийской провинции Хасака, в результате которого погибли и пострадали несколько турецких солдат, сообщает ФАН со ссылкой на источник в Сирии.

По данным информагентства SANA News, в населенном пункте Тель-Халаф неподалеку от города Рас аль-Айн у границы с Турцией сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в здании ветеринарной клиники. Несколько военнослужащих Турции и протурецких сил были убиты или ранены. Пострадавших отправили в больницу на турецкой территории. В организации взрыва, предположительно, виновны члены «Рабочей партии Курдистана» (РПК) или связанных с ней «Отрядов народной самообороны» (YPG), под чьим контролем ранее был город.

Напомним, в начале октября стартовала турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» против курдских бандформирований и ИГ*, а 22 октября лидеры России и Турции подписали меморандум, направленный на урегулирование обстановки вдоль сирийско-турецкой границы, который подразумевает совместное патрулирование территории.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.