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8:24   1 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком

Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком

Бывший депутат украинской Рады Надежда Савченко рассказала в эфире YouTube-канала ISLND TV об отвращении, испытанном ею при встрече с Петром Порошенко, когда он был на посту главы государства.

«Человек отвратительный. Неприятно все – реакции, жадность, то, что он говорит. Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал», — поделилась эмоциями Савченко.

Она вспомнила, как Порошенко говорил со слезами на глазах, как «пожертвовал кровные 180 миллионов гривен на фронт», причем говорил об этом, по ее словам, «с такой болью», что сразу стала видна его алчность. Савченко подчеркнула, что многие пожертвовали жизнью в ходе боевых действий.

Напомним, 22 марта 2016 года в России Надежду Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина Донбассе. Было доказано, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов. В конце мая 2016 года Савченко была помилована указом президента РФ Владимира Путина. Вернувшись в Украину, она олучила орден из рук президента Петра Порошенко.

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Автор: Мария Милкевич
#порошенко #украина #савченко

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