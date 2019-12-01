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Захарова объяснила, что российские СМИ притесняют в Прибалтике за историческую правду
Skoda опубликовала первые эскизы лифтбека Rapid нового поколения

Skoda опубликовала первые эскизы лифтбека Rapid нового поколения

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6:54   1 Декабря 2019
Весь мир

Skoda опубликовала первые эскизы лифтбека Rapid нового поколения

Skoda опубликовала первые эскизы лифтбека Rapid нового поколения

Компания Skoda представила первые эскизы лифтбека Rapid нового поколения.

Благодаря двум картинкам можно получить представление об экстерьере автомобиля.

«Модель сохранила практичный и полюбившийся многим кузов лифтбек, при этом получив яркие элементы, которые отражают новый язык дизайна марки. Ключевыми элементами, создающими современный и динамичный образ, стали уникальные фары и узкие длинные задние фонари», — сообщается на странице «Skoda Russia» в соцсети «ВКонтакте».

Портал «За рулем» сообщает, что мировая премьера автомобиля пройдет в конце 2019 года в России, выпускать новую модель планируют в Калуге на заводе Volkswagen.

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Автор: Мария Милкевич
#автомобиль #skoda

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