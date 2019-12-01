Skoda опубликовала первые эскизы лифтбека Rapid нового поколения

Компания Skoda представила первые эскизы лифтбека Rapid нового поколения.

Благодаря двум картинкам можно получить представление об экстерьере автомобиля.

«Модель сохранила практичный и полюбившийся многим кузов лифтбек, при этом получив яркие элементы, которые отражают новый язык дизайна марки. Ключевыми элементами, создающими современный и динамичный образ, стали уникальные фары и узкие длинные задние фонари», — сообщается на странице «Skoda Russia» в соцсети «ВКонтакте».

Портал «За рулем» сообщает, что мировая премьера автомобиля пройдет в конце 2019 года в России, выпускать новую модель планируют в Калуге на заводе Volkswagen.