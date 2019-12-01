Бандформирования курдов подозреваются в организации взрывов в Сирии

Бандформирования курдов подозреваются в организации терактов в сирийских провинциях Алеппо и Ракка, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

Боевики, связанные с «Рабочей партией Курдистана», могли организовать взрыв автомобиля в городе Джераблус в провинции Алеппо, подконтрольном протурецким силам. В результате теракта, по последней информации, были ранены девять мирных граждан, включая ребенка.

В это же время турецкий источник в Twitter (@XXVII27_) обвинил курдских радикалов в организации теракта в районе Телль-Абъяда, в деревне Айн аль-Арус. Там также взорвался заминированный автомобиль, есть данные о погибших и пострадавших. Это сообщение подтверждает другой источник в Twitter (@baladinetwork).