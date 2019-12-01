Украинский военный эксперт признал превосходство российских катеров «Соболь»

Военный эксперт, глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут признал, что украинский артиллерийский катер (МБАК) типа «Гюрза-М» уступает российскому патрульному катеру проекта «Соболь», сравнив их в своем Twitter.

«Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский «Соболь» (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море», — заявил он.

Цікаве фото. Український МБАК (~54 тони) та російський "Соболь" (~57,5 т). Цікаво порівняти обводи корпусу в катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКи ніяк не адаптовані ані до швидкості ані до повноцінних дій у морі. Сподіваюся, на 8-ми корпусах ВМСУ закінчить їх закупівлю pic.twitter.com/9awCrqNx3Y — Taras Chmut (@TarasChmut) November 28, 2019

Он выразил надежду, что восьми корпусах Военно-морские силы Украины прекратят их закупать.

В комментариях Чмут отметил, что российский катер в два раза быстрее украинского и превосходит его по мореходности. При этом по радиолокационной незаметности «Гюрза-М» несущественно выигрывает у российского катера.

Также военный эксперт выразил мнение по поводу другой украинской разработки — десантно-штурмового катера типа «Кентавр».

«Был на них. Печаль, боль, разочарование», — подытожил Чмут.

Он считает, что Киеву стоит закупать бывшие в употреблении суда у Запада, потому что заказ украинского проекта – «лотерея». В стране, по его мнению, не способны произвести даже БТР, не то что корабль.