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6:23   1 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Украинский военный эксперт признал превосходство российских катеров «Соболь»

Украинский военный эксперт признал превосходство российских катеров «Соболь»

Военный эксперт, глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут признал, что украинский артиллерийский катер (МБАК) типа «Гюрза-М» уступает российскому патрульному катеру проекта «Соболь», сравнив их в своем Twitter.

«Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский «Соболь» (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море», — заявил он.

Он выразил надежду, что восьми корпусах Военно-морские силы Украины прекратят их закупать.

В комментариях Чмут отметил, что российский катер в два раза быстрее украинского и превосходит его по мореходности. При этом по радиолокационной незаметности «Гюрза-М» несущественно выигрывает у российского катера.

Также военный эксперт выразил мнение по поводу другой украинской разработки — десантно-штурмового катера типа «Кентавр».

«Был на них. Печаль, боль, разочарование», — подытожил Чмут.

Он считает, что Киеву стоит закупать бывшие в употреблении суда у Запада, потому что заказ украинского проекта – «лотерея». В стране, по его мнению, не способны произвести даже БТР, не то что корабль.

 

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина

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