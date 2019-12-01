Эвакуированные после хлопка газа жители вернулись домой в Ярославле

Люди, эвакуированные из семи подъездов дома в Ярославле после хлопка газа, вернулись в свои квартиры, прочие пока остались у родственников и в гостинице, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского МЧС.

Ранее стало известно о хлопке газовоздушной смеси на третьем этаже жилого дома по адресу: ул. Панина, 41. В результате инцидента один человек пострадал. Пришлось эвакуировать 350 жителей дома.

«По решению комиссии по ЧС принято решение заселить обратно жильцов с перового по восьмой подъездов, кроме второго, — сообщили агентству в МЧС. — Во втором подъезде проживали 33 человека, 27 разместились у родственников, шесть размещены в гостинице «Которосль» города Ярославль».

Уточняется, что в воскресенье комиссия из мэрии приступит к оценке повреждений и возможности ремонта разрушенных конструкций.