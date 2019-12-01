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4:33   1 Декабря 2019
Россия

Подвальный клуб квестов загорелся в Екатеринбурге

Подвальный клуб квестов загорелся в Екатеринбурге

Спасателям пришлось эвакуировать сто человек из подвального клуба квестов в Екатеринбурге по причине возгорания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар был зафиксирован в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Малышева, 1.

«Идет дым из подвала, где, по словам администрации, расположены помещения для проведения квестов. Эвакуированы 100 человек», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в 03:46 задымление было локализовано на площади 20 квадратных метров, а в 03:53 — устранено открытое горение.

При пожаре никто не пострадал.

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Автор: Мария Милкевич
#екатеринбург #пожар

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