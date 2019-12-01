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 Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе
Неизвестные боевики отбили у радикальных курдов часть города в сирийском Дейр-эз-Зоре

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3:29   1 Декабря 2019
Россия

Ветеран призвал судить Короткова за разглашение гостайны

Ветеран призвал судить Короткова за разглашение гостайны

Ветеран боевых действий Евгений Машкин в интервью Федеральному агентству новостей призвал судить сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова за публикацию гостайны в своих статьях.

Ранее Коротков дал интервью петербургскому изданию «Город 812», где заявил, что не боится последствий своих связей с ИГ*, так как его имя указал какой-то «чувак с полотенцем на голове».

Ветеран же отметил, что в интервью Коротков постоянно обвиняет Министерство Обороны РФ во всех сливах информации о российских военнослужащих. По мнению Машкина, это слова предателя.

«Он выкладывает в своей статье информацию с гостайной, передает ее, судя по расследованию его же коллег-журналистов, террористам. Даже за факт опубликования ее его должны были судить. А он тут рассказывает какой он герой. Тошно становится», — подытожил собеседник ФАН. 

Ранее ФАН выложило первую часть сирийского расследования о сотрудничестве работника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ*.

* Исламское государство­­­ – террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#иг #коротков

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