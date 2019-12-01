Неизвестные боевики отбили у радикальных курдов часть города в сирийском Дейр-эз-Зоре

Бандформирования курдов подверглись атаке неизвестных боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Эти боевики уже второй день удерживают под своим контролем часть города Аль-Бусейра в Заевфратье, оккупированном радикальными курдами и США.

По данным телеканала Halab Today, неизвестные боевики (вероятно, связанные с ИГ* или же с племенными ополчениями, настроенными против курдских вооруженных формирований, напали и в ходе нескольких мелких стычек оттеснили их, взяв под контроль несколько городских улиц.

Поступила информация, что эти боевики хватали мирных граждан на улицах Аль-Бусейры для «проверки личности» и захватили соседнюю деревню Ибариха. При этом они не сообщают населению, на кого работают или от имени какой группировки действуют.