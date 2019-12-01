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Подвальный клуб квестов загорелся в Екатеринбурге

Подвальный клуб квестов загорелся в Екатеринбурге

 Постановление, расширяющее список сильнодействующих веществ, заработало в РФ

Постановление, расширяющее список сильнодействующих веществ, заработало в РФ
Захарова объяснила, что российские СМИ притесняют в Прибалтике за историческую правду

Захарова объяснила, что российские СМИ притесняют в Прибалтике за историческую правду

 Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе
Неизвестные боевики отбили у радикальных курдов часть города в сирийском Дейр-эз-Зоре

Неизвестные боевики отбили у радикальных курдов часть города в сирийском Дейр-эз-Зоре

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4:21   1 Декабря 2019
Россия

Постановление, расширяющее список сильнодействующих веществ, заработало в РФ

Постановление, расширяющее список сильнодействующих веществ, заработало в РФ

Постановление, расширяющее список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под статью о незаконном обороте в целях сбыта, вступило в силу в воскресенье.

 

Список дополнен препаратами прегабалин, тапентадол и тропикамид. Прегабалин, известный в России под торговым наименованием «Лирика», предназначен для борьбы с эпилепсией, тапентадол — обезболивающее, тропикамид — глазные капли.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения РФ предлагает ужесточить ответственность за незаконный оборот прегабалина, но не запретить его применение полностью. В конце апреля в Госдуму поступил законопроект об ужесточении наказания за нарушения при торговле лекарствами, которые при чрезмерном употреблении становятся причиной «аптечной наркомании».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #лекарства

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