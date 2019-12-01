Постановление, расширяющее список сильнодействующих веществ, заработало в РФ

Постановление, расширяющее список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под статью о незаконном обороте в целях сбыта, вступило в силу в воскресенье.

Список дополнен препаратами прегабалин, тапентадол и тропикамид. Прегабалин, известный в России под торговым наименованием «Лирика», предназначен для борьбы с эпилепсией, тапентадол — обезболивающее, тропикамид — глазные капли.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения РФ предлагает ужесточить ответственность за незаконный оборот прегабалина, но не запретить его применение полностью. В конце апреля в Госдуму поступил законопроект об ужесточении наказания за нарушения при торговле лекарствами, которые при чрезмерном употреблении становятся причиной «аптечной наркомании».