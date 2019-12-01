Медиагруппа «Патриот»
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«Расследователь» Коротков, назвавший террориста ИГ* «чуваком с полотенцем», профнепригоден

«Расследователь» Коротков, назвавший террориста ИГ* «чуваком с полотенцем», профнепригоден

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1:47   1 Декабря 2019
Россия

«Расследователь» Коротков, назвавший террориста ИГ* «чуваком с полотенцем», профнепригоден

«Расследователь» Коротков, назвавший террориста ИГ* «чуваком с полотенцем», профнепригоден

Денис Коротков из «Новой Газеты» вновь дискредитировал себя как журналиста, назвав террориста ИГ* «чуваком с полотенцем на голове, заявил Федеральному агентству новостей ветеран боевых действий Евгений Машкин.

Ранее Коротков заявил, что не боится преследования из-за своих связей с террористами, так как в расследовании ФАН его имя назвал какой-то «чувак с полотенцем на голове». При этом он не смог доказать, что не сотрудничал с ИГ*.

Ветеран боевых действий назвал Короткова идиотом, который не знает, как выглядят члены ИГ*, а не профессиональным журналистом и тем более не «крутым расследователем». Собеседник ФАН сделал вывод, что Коротков попросту профнепригоден.

Машкин напомнил, что такие «чуваки в платках» устраивали теракты по всему миру, убивая невинных людей, поэтому шутить над этим может только моральный урод. 

Напомним, ранее ФАН опубликовало первую часть расследования о Сирии. Этот этап о связях отечественных либеральных СМИ с ИГ*, в частности, сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова.

* Исламское государство­­­ – террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #иг #общество #новая газета #коротков

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