«Расследователь» Коротков, назвавший террориста ИГ* «чуваком с полотенцем», профнепригоден

Денис Коротков из «Новой Газеты» вновь дискредитировал себя как журналиста, назвав террориста ИГ* «чуваком с полотенцем на голове, заявил Федеральному агентству новостей ветеран боевых действий Евгений Машкин.

Ранее Коротков заявил, что не боится преследования из-за своих связей с террористами, так как в расследовании ФАН его имя назвал какой-то «чувак с полотенцем на голове». При этом он не смог доказать, что не сотрудничал с ИГ*.

Ветеран боевых действий назвал Короткова идиотом, который не знает, как выглядят члены ИГ*, а не профессиональным журналистом и тем более не «крутым расследователем». Собеседник ФАН сделал вывод, что Коротков попросту профнепригоден.

Машкин напомнил, что такие «чуваки в платках» устраивали теракты по всему миру, убивая невинных людей, поэтому шутить над этим может только моральный урод.

Напомним, ранее ФАН опубликовало первую часть расследования о Сирии. Этот этап о связях отечественных либеральных СМИ с ИГ*, в частности, сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова.

* Исламское государство­­­ – террористическая организация, запрещена в РФ.