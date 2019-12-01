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Захарова объяснила, что российские СМИ притесняют в Прибалтике за историческую правду

Захарова объяснила, что российские СМИ притесняют в Прибалтике за историческую правду

 Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе
Вертолеты ВКС РФ провели воздушное патрулирование в Сирии

Вертолеты ВКС РФ провели воздушное патрулирование в Сирии

 Глава ЦПВС сообщил о гуманитарной акции российских военных в провинции Хасака в Сирии

Глава ЦПВС сообщил о гуманитарной акции российских военных в провинции Хасака в Сирии
2:37   1 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Захарова объяснила, что российские СМИ притесняют в Прибалтике за историческую правду

Захарова объяснила, что российские СМИ притесняют в Прибалтике за историческую правду

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила в Facebook, что российские СМИ притесняют в Прибалтике за историческую правду.

К посту Захарова приложила ссылку на публикацию Sputnik о московской выставке архивных документов — свидетельств ужасных преступлений эстонских карателей в годы Второй мировой войны в оккупированной Псковской области.

Выставка заработала в пятницу в Общественной палате в рамках научно-практической конференции «Судьба солдата».

Нацисты планировали после окончания войны передать часть Псковщины Эстонии, поэтому эстонские каратели там активно использовались, в частности, в лагере для военнопленных в деревне Моглино.

Управление ФСБ России по Псковской области представило материалы уголовных дел в отношении трех карателей, казненных по приговору Псковского областного суда в феврале 1968 года, а также акт от 29 марта 1945 года с данными комиссии по расследованию преступлений, совершенных на Псковщине в военные годы. В нем говорится о лагере для военнопленных в Моглино, десяти обнаруженных специалистами могильниках, приводятся свидетельства местных жителей, ставших очевидцами расправ и издевательств.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #захарова #прибалтика

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