Глава ЦПВС сообщил о гуманитарной акции российских военных в провинции Хасака в Сирии

Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям города Камышлы провинции Хасака в Сирии, рассказал глава ЦПВС РФ генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил усилия Москвы по поддежрке Дамаска в преодолении военного конфликта и восстановлении мира в Сирии. По словам генерала, сотрудники ЦПВС раздали 300 наборов продовольствия общим весом 1,76 тонны.

Боренков подчеркнул, что с начала процесса мирного урегулирования российские военные провели 2 260 гуманитарных акций.

Напомним, 22 октября 2019 года российский и турецкий лидеры согласовали меморандум по Сирии. Путин и Эрдоган договорились о прекращении спецоперации Анкары «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. Москва и Анкара обеспечили вывод бандформирований курдов из ранее захваченных ими земель. После этого российские и турецкие военные начали совместное патрулирование в регионе.

В 2017 году вооруженные формирования курдов захватили территории к востоку от реки Евфрат в Сирии. Под предлогом борьбы с террористами ИГ* боевики притесняли местное население. Методы работы «Сирийских демократических сил» на практике мало отличались от действий террористов. Более того, вместо задекларированной борьбы с ИГ* курдские боевики активно взаимодействовали с террористами.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.