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 Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе
Вертолеты ВКС РФ провели воздушное патрулирование в Сирии

Вертолеты ВКС РФ провели воздушное патрулирование в Сирии

 Глава ЦПВС сообщил о гуманитарной акции российских военных в провинции Хасака в Сирии

Глава ЦПВС сообщил о гуманитарной акции российских военных в провинции Хасака в Сирии
1:36   1 Декабря 2019
Сирия

Вертолеты ВКС РФ провели воздушное патрулирование в Сирии

Вертолеты ВКС РФ провели воздушное патрулирование в Сирии

Вертолеты ВКС РФ провели воздушное патрулирование в сирийских провинциях Хасеке, Алеппо и Ракка, рассказал глава ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что российско-турецкая колонна проследовала по земле по маршруту Дейрун-Ага — Шальхумия в провинции Хасеке, а с воздуха ее прикрывала авиация.

Также состоялось воздушное патрулирование по маршруту: Камышлы — Кабур-Эль-Бид — Дейрун-Ага — Атба — Шадка — Бабаси — Кейль-Хасанук — Маджарлук — Шальхумия — Телль-Хатун — Аиша — Дамба -Маашук — Бабаси — Атба — Дейрун-Ага — Демир-Капу — Хибет-Толфа — Камышлы.

Напомним, в начале октября стартовала турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» против курдских бандформирований и ИГ*, а 22 октября лидеры России и Турции подписали меморандум, направленный на урегулирование обстановки вдоль сирийско-турецкой границы, который подразумевает совместное патрулирование территории.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #патрулирование

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