Эксперт считает, что на фоне успеха совместного патрулирования Россия может пригласить Турцию в ОДКБ

Политолог Антон Бредихин заявил изданию «ПолитРоссия», что политическое урегулирование в Сирии является внутренним делом России, таким образом власти на дальних подступах защищают страну от радикалов.

Стабильность в Сирии важна для борьбы с терроризмом в России.

«Сирия, Ближний Восток – это не где-то там, не на другой стороне планеты, а рядом с Кавказом, рядом с государственной границей РФ», — напомнил эксперт.

Российские власти знают, что членами радикальных организаций, к сожалению, являются и граждане постсоветского пространства, и даже граждане РФ. Поэтому с помощью операции в Сирии Россия борется с террористическими организациями, которые пытаются действовать внутри страны.

Политолог добавил, что взаимодействие России с Турцией способствует восстановлению мира и стабильности на севере Сирии после выдворения оттуда курдских боевиков. Он считает, что для России имеет смысл переработать Организацию Договора о коллективной безопасности, пригласив в качестве нового члена Турцию.

«Возможно, Россия переосмыслит формат ОДКБ как альтернативу НАТО и займется привлечением в эту организацию новых членов. Это может быть и Иран, и Сирия, и Турция», – подытожил Бредихин.

Напомним, в начале октября стартовала турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» против курдских бандформирований и ИГ*, а 22 октября лидеры России и Турции подписали меморандум, направленный на урегулирование обстановки вдоль сирийско-турецкой границы, который подразумевает совместное патрулирование территории.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.