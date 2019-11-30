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22:52   30 Ноября 2019
Россия

«Аэрофлот» перестанет отправлять пассажирам уведомления о начале посадки

«Аэрофлот» перестанет отправлять пассажирам уведомления о начале посадки

Пассажиры «Аэрофлота» со 2 декабря перестанут получать от авиакомпании сообщения на телефон о начале посадки на рейс, говорится на сайте авиаперевозчика.

Уточняется, что отныне уведомления будут приходить лишь в случае задержки, переноса или отмены рейса.

«Просим следить за информацией о начале посадки на рейс на информационных табло аэропорта», — сообщает авиакомпания.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что внимательно следят за пунктуальностью выполнения полетов. Регистрация пассажиров на рейс завершается четко за 40 минут до вылета, а посадка на борт — за 20 минут.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #аэрофлот

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