Госдепартамент США обеспокоен новым российским законом об иноагентах

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила в Twitter, что власти страны обеспокоены новым российским законом о СМИ-иностранных агентах.

Она заявила, что парламент якобы одобрил этот закон «на скорую руку», и теперь с его помощью в России будут подавлять независимые голоса.

«Мы призываем Россию уважать взятые на себя обязательства по обеспечению свободы слова, которые (глава МИД РФ Сергей — ред.) Лавров вновь подтвердил на конференции ОБСЕ», — сказала Ортагус.

Напомним, Совет Федерации одобрил закон, согласно которому иноагентами признаются физические лица, получающие финансирование из-за границы, а также лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие заграничное финансирование.