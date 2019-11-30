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Три человека погибли в Харькове при взрыве в гаражном кооперативе

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Госдепартамент США обеспокоен новым российским законом об иноагентах

Госдепартамент США обеспокоен новым российским законом об иноагентах

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22:23   30 Ноября 2019
Весь мир

Госдепартамент США обеспокоен новым российским законом об иноагентах

Госдепартамент США обеспокоен новым российским законом об иноагентах

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила в Twitter, что власти страны обеспокоены новым российским законом о СМИ-иностранных агентах.

Она заявила, что парламент якобы одобрил этот закон «на скорую руку», и теперь с его помощью в России будут подавлять независимые голоса.

«Мы призываем Россию уважать взятые на себя обязательства по обеспечению свободы слова, которые (глава МИД РФ Сергей — ред.) Лавров вновь подтвердил на конференции ОБСЕ», — сказала Ортагус.

Напомним, Совет Федерации одобрил закон, согласно которому иноагентами признаются физические лица, получающие финансирование из-за границы, а также лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие заграничное финансирование.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #закон #госдепартамент #иноагент

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